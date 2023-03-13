Суровцова (Титова) Фиона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Титовъ Матвей
Мать: Титова Стефанида
Бракосочетание
17.02.1899
Муж: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
16.05.1902
Сын: Суровцовъ Леонтий
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
17.10.1903
Сын: Суровцовъ Яковъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
24.02.1907
Сын: Суровцовъ Василий
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
14.09.1908
Сын: Суровцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
19.03.1910
Сын: Суровцовъ Василий
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
23.07.1911
Сын: Суровцовъ Борисъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
04.10.1912
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ