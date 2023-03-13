Суровцовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцовъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Суровцовъ Данила

Мать: Суровцова Пелагѣя

Бракосочетание
17.02.1899

Жена: Суровцова Фиона

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1902

Сын: Суровцовъ Леонтий

Мать ребёнка: Суровцова Фиона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1903

Сын: Суровцовъ Яковъ

Мать ребёнка: Суровцова Фиона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1907

Сын: Суровцовъ Василий

Мать ребёнка: Суровцова Фиона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1908

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Фиона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1910

Сын: Суровцовъ Василий

Мать ребёнка: Суровцова Фиона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1911

Сын: Суровцовъ Борисъ

Мать ребёнка: Суровцова Фиона

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1912

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Суровцова Фиона

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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