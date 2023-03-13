Суровцовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Суровцовъ Данила
Мать: Суровцова Пелагѣя
Бракосочетание
17.02.1899
Жена: Суровцова Фиона
Рождение ребёнка
16.05.1902
Сын: Суровцовъ Леонтий
Мать ребёнка: Суровцова Фиона
Рождение ребёнка
17.10.1903
Сын: Суровцовъ Яковъ
Мать ребёнка: Суровцова Фиона
Рождение ребёнка
24.02.1907
Сын: Суровцовъ Василий
Мать ребёнка: Суровцова Фиона
Рождение ребёнка
14.09.1908
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Фиона
Рождение ребёнка
19.03.1910
Сын: Суровцовъ Василий
Мать ребёнка: Суровцова Фиона
Рождение ребёнка
23.07.1911
Сын: Суровцовъ Борисъ
Мать ребёнка: Суровцова Фиона
Рождение ребёнка
04.10.1912
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Суровцова Фиона