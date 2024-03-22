Суровцовъ Данила
Место рождения
Дата рождения15.12.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1850
Отец: Суровцовъ Леонтій
Мать: Суровцова Марія
Бракосочетание
30.01.1869
Жена: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
05.04.1870
Сын: Суровцовъ Георгий
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
23.12.1871
Сын: Суровцовъ Степанъ
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
?.03.1873
Сын: Суровцовъ Федоръ
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
21.04.1874
Сын: Суровцовъ Василій
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1875
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
1878
Сын: Суровцовъ Петръ
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
1883
Сын: Суровцовъ Федоръ
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
13.12.1884
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Сударчикова Анастасія
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хваткова Екатерина
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Ольга
Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя