Суровцовъ Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцовъ Данила

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.12.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1850

Отец: Суровцовъ Леонтій

Мать: Суровцова Марія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1869

Жена: Суровцова Пелагѣя

Рождение ребёнка
05.04.1870

Сын: Суровцовъ Георгий

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1871

Сын: Суровцовъ Степанъ

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1873

Сын: Суровцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

Рождение ребёнка
21.04.1874

Сын: Суровцовъ Василій

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1875

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Суровцовъ Петръ

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

Рождение ребёнка
1883

Сын: Суровцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

Рождение ребёнка
13.12.1884

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Сударчикова Анастасія

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хваткова Екатерина

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Ольга

Мать ребёнка: Суровцова Пелагѣя

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