Суровцова (Тарасова) Марія
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Мать: Тарасова Ирина
Бракосочетание
15.02.1850
Муж: Суровцовъ Леонтій
Рождение ребёнка
15.12.1850
Сын: Суровцовъ Данила
Отец ребёнка: Суровцовъ Леонтій
Рождение ребёнка
08.10.1855
Сын: Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.05.1866
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: не указан
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.11.1869
Муж: Валявинъ Акимъ
Рождение ребёнка
19.07.1870
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Валявинъ Акимъ
Рождение ребёнка
04.03.1874
Сын: Валявинъ Василій
Отец ребёнка: Валявинъ Акимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан