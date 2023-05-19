Суровцова (Тарасова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Тарасова) Марія

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Мать: Тарасова Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1850

Муж: Суровцовъ Леонтій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1850

Сын: Суровцовъ Данила

Отец ребёнка: Суровцовъ Леонтій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)

Отец ребёнка: не указан

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1866

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.11.1869

Муж: Валявинъ Акимъ

Рождение ребёнка
19.07.1870

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Валявинъ Акимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1874

Сын: Валявинъ Василій

Отец ребёнка: Валявинъ Акимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан