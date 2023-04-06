Тарасова (Карташова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1793
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Карташовъ Гаврила
Мать: Карташова Матрена
Бракосочетание
30.01.1814
Рождение ребёнка
22.11.1815
Сын: Катунинъ Петръ
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Рождение ребёнка
11.02.1817
Сын: Тарасовъ Федоръ
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тарасовъ Семенъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Место жительства
1822
Александровка
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Суровцова Марія
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Рождение ребёнка
07.01.1834
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Рождение ребёнка
07.01.1834
Сын: Тарасовъ Афонасий
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Рождение ребёнка
23.10.1836
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Рождение ребёнка
01.02.1839
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій