Тарасова (Карташова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова (Карташова) Ирина

Тарасова (Карташова) Ирина

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Карташовъ Гаврила

Мать: Карташова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1814

Муж: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Рождение ребёнка
22.11.1815

Сын: Катунинъ Петръ

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1817

Сын: Тарасовъ Федоръ

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Тарасовъ Семенъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Рождение ребёнка
1820

Сын: Катунинъ Тарасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1822
Александровка
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Катунинъ Тарасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Суровцова Марія

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1834

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1834

Сын: Тарасовъ Афонасий

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1836

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1839

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close