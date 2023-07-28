Катунинъ Тарасовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти30.04.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Тарасовъ Катунинъ Григорій
Мать: Тарасова Ирина
Бракосочетание
08.02.1846
Жена: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
14.01.1849
Сын: Тарасовъ Петръ
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
20.05.1852
Дочь: Тарасова Ѳеодосія
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
14.01.1854
Дочь: Григорьева Татьяна
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
13.09.1856
Сын: Тарасовъ Иванъ
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
23.04.1860
Сын: Тарасовъ Егоръ
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
18.10.1861
Сын: Тарасовъ Артемий
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
02.05.1863
Сын: Тарасовъ Николай
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
17.07.1864
Сын: Тарасовъ Илья
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Смерть
30.04.1890
Причина смерти: Отъ старости