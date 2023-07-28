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Катунинъ Тарасовъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Дата смерти

30.04.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тарасовъ Катунинъ Григорій

Мать: Тарасова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1846

Жена: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1849

Сын: Тарасовъ Петръ

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1852

Дочь: Тарасова Ѳеодосія

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1854

Дочь: Григорьева Татьяна

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1856

Сын: Тарасовъ Иванъ

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1860

Сын: Тарасовъ Егоръ

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1861

Сын: Тарасовъ Артемий

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1863

Сын: Тарасовъ Николай

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1864

Сын: Тарасовъ Илья

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.04.1890
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости