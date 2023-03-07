Григорьева (Тарасова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Тарасова) Татьяна

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.01.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1854

Отец: Катунинъ Тарасовъ Иванъ

Мать: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1872

Муж: Григорьевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1874

Сын: Григорьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1883

Дочь: Егорова Варвара

Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Григорьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ

Рождение ребёнка
25.04.1888

Сын: Григорьевъ Дмитрій

Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ

Ташлинский
Рождение ребёнка
09.03.1891

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1893

Сын: Григорьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Калашникова Надежда

Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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