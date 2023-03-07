Григорьева (Тарасова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения14.01.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1854
Отец: Катунинъ Тарасовъ Иванъ
Мать: Тарасова Анна
Бракосочетание
09.02.1872
Муж: Григорьевъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1874
Сын: Григорьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.12.1883
Дочь: Егорова Варвара
Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Григорьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.04.1888
Сын: Григорьевъ Дмитрій
Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ
Ташлинский
Рождение ребёнка
09.03.1891
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ
Рождение ребёнка
18.05.1893
Сын: Григорьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Калашникова Надежда
Отец ребёнка: Григорьевъ Степанъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан