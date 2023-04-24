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Тарасовъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.09.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1856

Отец: Катунинъ Тарасовъ Иванъ

Мать: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Серкова Екатерина

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Тарасовъ Алексей

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
09.05.1884

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Тарасовъ Николай

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1890

Дочь: Назарова Анна

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1893

Дочь: Тарасова Ирина

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1895

Сын: Тарасовъ Кузма

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Тарасовъ Захаръ

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1901

Сын: Тарасовъ Георгий

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1903

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Анастасия Федорова

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