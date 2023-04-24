Тарасовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения13.09.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1856
Отец: Катунинъ Тарасовъ Иванъ
Мать: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Серкова Екатерина
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Тарасовъ Алексей
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
09.05.1884
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
04.12.1888
Сын: Тарасовъ Николай
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
07.12.1890
Дочь: Назарова Анна
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
02.05.1893
Дочь: Тарасова Ирина
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1895
Сын: Тарасовъ Кузма
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
06.02.1898
Сын: Тарасовъ Захаръ
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
08.02.1901
Сын: Тарасовъ Георгий
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
11.12.1903
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно