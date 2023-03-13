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Тарасовъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Тарасовъ Иванъ

Мать: Тарасова Анастасия Федорова

Бракосочетание
30.01.1904

Жена: Тарасова Варвара Иванова

Бракосочетание
08.11.1914

Жена: Тарасова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1915

Дочь: Тарасова Александра

Мать ребёнка: Тарасова Александра

Старая Михайловка
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