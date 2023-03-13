Тарасовъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Тарасовъ Иванъ
Бракосочетание
30.01.1904
Жена: Тарасова Варвара Иванова
Бракосочетание
08.11.1914
Жена: Тарасова Александра
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1915
Дочь: Тарасова Александра
Мать ребёнка: Тарасова Александра
Старая Михайловка