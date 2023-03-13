Тарасова Анастасия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова Анастасия Федорова

Тарасова Анастасия Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Серкова Екатерина

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Тарасовъ Алексей

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Рождение ребёнка
09.05.1884

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Тарасовъ Николай

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1890

Дочь: Назарова Анна

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1893

Дочь: Тарасова Ирина

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1895

Сын: Тарасовъ Кузма

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Тарасовъ Захаръ

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1901

Сын: Тарасовъ Георгий

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1903

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close