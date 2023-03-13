Тарасова Анастасия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Серкова Екатерина
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Тарасовъ Алексей
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.05.1884
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.12.1888
Сын: Тарасовъ Николай
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.12.1890
Дочь: Назарова Анна
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.05.1893
Дочь: Тарасова Ирина
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1895
Сын: Тарасовъ Кузма
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.02.1898
Сын: Тарасовъ Захаръ
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.02.1901
Сын: Тарасовъ Георгий
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.12.1903
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Иванъ