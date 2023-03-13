Серкова (Тарасова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Тарасова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Тарасовъ Иванъ

Мать: Тарасова Анастасия Федорова

Бракосочетание
15.01.1901

Муж: Серковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1902

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Серковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Серковъ Прокопий

Отец ребёнка: Серковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1906

Сын: Серковъ Иванъ

Отец ребёнка: Серковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1908

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Серковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Серковъ Николай

Отец ребёнка: Серковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1915

Сын: Серковъ Василий

Отец ребёнка: Серковъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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