Серкова (Тарасова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Тарасовъ Иванъ
Бракосочетание
15.01.1901
Муж: Серковъ Андрей
Рождение ребёнка
12.02.1902
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Серковъ Андрей
Рождение ребёнка
29.06.1904
Сын: Серковъ Прокопий
Отец ребёнка: Серковъ Андрей
Рождение ребёнка
09.11.1906
Сын: Серковъ Иванъ
Отец ребёнка: Серковъ Андрей
Рождение ребёнка
17.07.1908
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Серковъ Андрей
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Серковъ Николай
Отец ребёнка: Серковъ Андрей
Рождение ребёнка
04.03.1915
Сын: Серковъ Василий
Отец ребёнка: Серковъ Андрей