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Тарасовъ Артемий

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1861

Отец: Катунинъ Тарасовъ Иванъ

Мать: Тарасова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1888

Жена: Тарасова Ирина (Марина)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1893

Сын: Тарасовъ Їаковъ

Мать ребёнка: Тарасова Ирина (Марина)

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1895

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Тарасова Ирина (Марина)

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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