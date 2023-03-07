Тарасовъ Артемий
Место рождения
Дата рождения18.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1861
Отец: Катунинъ Тарасовъ Иванъ
Мать: Тарасова Анна
Бракосочетание
15.02.1888
Жена: Тарасова Ирина (Марина)
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1893
Сын: Тарасовъ Їаковъ
Мать ребёнка: Тарасова Ирина (Марина)
Рождение ребёнка
16.09.1895
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Тарасова Ирина (Марина)