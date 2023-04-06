Суровцовъ Василій
Место рождения
Дата рождения21.04.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1874
Отец: Суровцовъ Данила
Мать: Суровцова Пелагѣя
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Суровцова Апполинария
Рождение ребёнка
23.02.1905
Сын: Суровцовъ Арсений
Мать ребёнка: Суровцова Апполинария
Рождение ребёнка
22.06.1907
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Апполинария
Рождение ребёнка
30.07.1909
Сын: Суровцовъ Василий
Мать ребёнка: Суровцова Апполинария
Рождение ребёнка
23.09.1911
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Суровцова Апполинария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровцова Апполинария