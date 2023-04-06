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Суровцовъ Василій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.04.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1874

Отец: Суровцовъ Данила

Мать: Суровцова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Суровцова Апполинария

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1905

Сын: Суровцовъ Арсений

Мать ребёнка: Суровцова Апполинария

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1907

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Апполинария

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1909

Сын: Суровцовъ Василий

Мать ребёнка: Суровцова Апполинария

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Суровцова Апполинария

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Апполинария

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