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Миногина (Кувшинова) Александра

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Дата смерти

19.05.1907

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Муж: Миногинъ Дмитрий

Рождение ребёнка
22.11.1838

Дочь: Миногина Пелагея

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1840

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1842

Сын: Миногинъ Степанъ

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1845

Сын: Миногинъ Николай

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1847

Дочь: Щипакина Евдокія

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1849

Дочь: Басалаева Евдокія

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1850

Сын: Миногинъ Николай

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1852

Сын: Миногинъ Антонъ

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1854

Сын: Миногинъ Федоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1855

Дочь: Кулакова Федосья

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1858

Дочь: Калинина Ксения

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.05.1907
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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