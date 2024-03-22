Миногина (Кувшинова) Александра
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти19.05.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Стефанида
Бракосочетание
?.01.1837
Муж: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
22.11.1838
Дочь: Миногина Пелагея
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
08.05.1840
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.08.1842
Сын: Миногинъ Степанъ
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
13.05.1845
Сын: Миногинъ Николай
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
07.03.1847
Дочь: Щипакина Евдокія
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.03.1849
Дочь: Басалаева Евдокія
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
06.12.1850
Сын: Миногинъ Николай
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
02.08.1852
Сын: Миногинъ Антонъ
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
14.05.1854
Сын: Миногинъ Федоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
27.05.1855
Дочь: Кулакова Федосья
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
14.01.1858
Дочь: Калинина Ксения
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрий
Смерть
19.05.1907
Причина смерти: Отъ старческой слабости