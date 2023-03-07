Щипакина (Миногина) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Миногина) Евдокія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1847

Отец: Миногинъ Дмитрий

Мать: Миногина Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1864

Муж: Щипакинъ Федоръ

Рождение ребёнка
22.05.1865

Сын: Щипакинъ Семенъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1870

Сын: Щипакинъ Федоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1873

Сын: Щипакинъ Степанъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Суплотова Агафья Федорова

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1880

Дочь: Батанина Пелагея

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1884

Сын: Щипакинъ Савва

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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