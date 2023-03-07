Щипакина (Миногина) Евдокія
Место рождения
Дата рождения07.03.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1847
Отец: Миногинъ Дмитрий
Мать: Миногина Александра
Бракосочетание
05.02.1864
Муж: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.05.1865
Сын: Щипакинъ Семенъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.06.1870
Сын: Щипакинъ Федоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.08.1873
Сын: Щипакинъ Степанъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Суплотова Агафья Федорова
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.10.1880
Дочь: Батанина Пелагея
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.01.1884
Сын: Щипакинъ Савва
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ