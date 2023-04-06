Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова
Место рождения
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Щипакинъ Федоръ
Мать: Щипакина Евдокія
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Суплотовъ Егоръ
Рождение ребёнка
26.12.1897
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ
Рождение ребёнка
24.09.1902
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ
Рождение ребёнка
15.05.1905
Сын: Суплотовъ Степанъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ
Рождение ребёнка
23.12.1907
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ
Рождение ребёнка
10.06.1910
Сын: Суплотовъ Александръ
Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ
Рождение ребёнка
03.12.1912
Дочь: Колбинцева Анна
Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ
Рождение ребёнка
26.06.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1919
Сын: Суплотов Александр
Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1920
Сын: Суплотов Иван
Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ