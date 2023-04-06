Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Щипакинъ Федоръ

Мать: Щипакина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Суплотовъ Егоръ

Рождение ребёнка
26.12.1897

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1902

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1905

Сын: Суплотовъ Степанъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1907

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Суплотовъ Александръ

Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1912

Дочь: Колбинцева Анна

Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1919

Сын: Суплотов Александр

Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Суплотов Иван

Отец ребёнка: Суплотовъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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