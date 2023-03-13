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Суплотовъ Егоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1873

Отец: Суплотовъ Иванъ

Мать: Суплотова (Латышева) Минодора (Макрина)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

Рождение ребёнка
26.12.1897

Дочь: (Суплотова) Агафья

Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1902

Дочь: (Суплотова) Пелагея

Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1905

Сын: Суплотовъ Степанъ

Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1907

Дочь: (Суплотова) Клавдия

Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Суплотовъ Александръ

Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1912

Дочь: Колбинцева (Суплотова) Анна

Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1915

Дочь: (Суплотова) Анна

Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1919

Сын: Суплотов Александр

Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Суплотов Иван

Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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