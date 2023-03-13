Суплотовъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения02.04.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1873
Бракосочетание
24.01.1896
Рождение ребёнка
26.12.1897
Дочь: (Суплотова) Агафья
Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова
Рождение ребёнка
24.09.1902
Дочь: (Суплотова) Пелагея
Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова
Рождение ребёнка
15.05.1905
Сын: Суплотовъ Степанъ
Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова
Рождение ребёнка
23.12.1907
Дочь: (Суплотова) Клавдия
Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова
Рождение ребёнка
10.06.1910
Сын: Суплотовъ Александръ
Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова
Рождение ребёнка
03.12.1912
Дочь: Колбинцева (Суплотова) Анна
Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова
Рождение ребёнка
26.06.1915
Дочь: (Суплотова) Анна
Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Суплотов Александр
Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Суплотов Иван
Мать ребёнка: Суплотова (Щипакина) Агафья Федорова