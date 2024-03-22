Басалаева (Миногина) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Миногина) Евдокія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1849

Отец: Миногинъ Дмитрий

Мать: Миногина Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1868

Муж: Басалаевъ Меѳодій

Рождение ребёнка
08.03.1870

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1874

Сын: Басалаевъ Кузьма

Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бусалаевъ Алексей

Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій

Рождение ребёнка
07.12.1883

Сын: Бусалаевъ Степанъ

Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Бусалаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій

Рождение ребёнка
13.10.1888

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій

Александровка
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Спигина Анна

Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій

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