Басалаева (Миногина) Евдокія
Место рождения
Дата рождения01.03.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1849
Отец: Миногинъ Дмитрий
Мать: Миногина Александра
Бракосочетание
25.01.1868
Муж: Басалаевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
08.03.1870
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
14.10.1874
Сын: Басалаевъ Кузьма
Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бусалаевъ Алексей
Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
07.12.1883
Сын: Бусалаевъ Степанъ
Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
1886
Сын: Бусалаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
13.10.1888
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій
Александровка
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Спигина Анна
Отец ребёнка: Басалаевъ Меѳодій