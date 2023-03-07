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Бусалаевъ Степанъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.12.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1883

Отец: Басалаевъ Меѳодій

Мать: Басалаева Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.11.1901

Жена: Бусалаева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1902

Сын: Бусалаевъ Андрей

Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1904

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Бусалаевъ Александръ

Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1907

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1912

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1915

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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