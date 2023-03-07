Бусалаевъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения07.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1883
Отец: Басалаевъ Меѳодій
Мать: Басалаева Евдокія
Бракосочетание
02.11.1901
Жена: Бусалаева Евдокия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1902
Сын: Бусалаевъ Андрей
Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия
Рождение ребёнка
28.02.1904
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия
Рождение ребёнка
28.08.1905
Сын: Бусалаевъ Александръ
Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия
Рождение ребёнка
03.08.1907
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия
Рождение ребёнка
20.07.1912
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия
Рождение ребёнка
26.09.1915
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бусалаева Евдокия