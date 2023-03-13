Бусалаева (Слепнева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусалаева (Слепнева) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1901

Муж: Бусалаевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1902

Сын: Бусалаевъ Андрей

Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1904

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Бусалаевъ Александръ

Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1907

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1912

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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