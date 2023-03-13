Бусалаева (Слепнева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1901
Муж: Бусалаевъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1902
Сын: Бусалаевъ Андрей
Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ
Рождение ребёнка
28.02.1904
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ
Рождение ребёнка
28.08.1905
Сын: Бусалаевъ Александръ
Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ
Рождение ребёнка
03.08.1907
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ
Рождение ребёнка
20.07.1912
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ
Рождение ребёнка
26.09.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бусалаевъ Степанъ