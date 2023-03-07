Шонгина (Кувшинова) Марфа
Место рождения
Дата рождения02.07.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1835
Отец: Кувшиновъ Михаилъ
Мать: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
12.10.1853
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
29.04.1856
Муж: Шонгинъ Никита
Рождение ребёнка
19.02.1861
Сын: Шонгинъ Левъ Тимофей
Отец ребёнка: Шонгинъ Никита
Александровка
Рождение ребёнка
13.02.1862
Дочь: Ерышева Марианна
Отец ребёнка: Шонгинъ Никита
Александровка
Рождение ребёнка
04.04.1864
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Шонгинъ Никита
Александровка