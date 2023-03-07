Шонгина (Кувшинова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина (Кувшинова) Марфа

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1835

Отец: Кувшиновъ Михаилъ

Мать: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1853

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.04.1856

Муж: Шонгинъ Никита

Рождение ребёнка
19.02.1861

Сын: Шонгинъ Левъ Тимофей

Отец ребёнка: Шонгинъ Никита

Александровка
Рождение ребёнка
13.02.1862

Дочь: Ерышева Марианна

Отец ребёнка: Шонгинъ Никита

Александровка
Рождение ребёнка
04.04.1864

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Шонгинъ Никита

Александровка
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