Хардинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти23.06.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Хардинъ Андрей
Бракосочетание
?.01.1838
Жена: Хардина Ленкова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
23.11.1838
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Колбанова Евгенія
Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
01.05.1842
Дочь: Кофейникова, Чернова Пелагея
Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
26.06.1844
Сын: Хардинъ Петръ
Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
22.08.1846
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
27.09.1848
Сын: Хардинъ Романъ
Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія
Смерть
23.06.1849