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Хардинъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Дата смерти

23.06.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Хардинъ Андрей

Мать: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1838

Жена: Хардина Ленкова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1838

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Колбанова Евгенія

Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1842

Дочь: Кофейникова, Чернова Пелагея

Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1844

Сын: Хардинъ Петръ

Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1846

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1848

Сын: Хардинъ Романъ

Мать ребёнка: Хардина Ленкова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.06.1849
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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