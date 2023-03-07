Колбановъ Николай
Место рождения
Дата рождения05.12.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1858
Отец: Колбановъ Иванъ
Мать: Колбанова Евгенія
Бракосочетание
03.02.1878
Жена: Колбанова Устинія
Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
02.11.1878
Сын: Колбановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Колбанова Устинія
Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
05.09.1883
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Колбанова Устинія
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область