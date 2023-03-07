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Колбановъ Николай

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.12.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1858

Отец: Колбановъ Иванъ

Мать: Колбанова Евгенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1878

Жена: Колбанова Устинія

Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
02.11.1878

Сын: Колбановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Колбанова Устинія

Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
05.09.1883

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Колбанова Устинія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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