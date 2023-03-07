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Колбанова (Рытова) Устинія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.09.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1857

Отец: Рытовъ Михаилъ

Мать: Рытова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1878

Муж: Колбановъ Николай

Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
02.11.1878

Сын: Колбановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Колбановъ Николай

Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
05.09.1883

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Колбановъ Николай

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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