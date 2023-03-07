Колбанова (Рытова) Устинія
Место рождения
Дата рождения27.09.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1857
Отец: Рытовъ Михаилъ
Мать: Рытова Александра
Бракосочетание
03.02.1878
Муж: Колбановъ Николай
Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
02.11.1878
Сын: Колбановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Колбановъ Николай
Преображенка, Каликинская волость
Рождение ребёнка
05.09.1883
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Колбановъ Николай
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область