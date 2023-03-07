Рытовъ Григорій
Место рождения
Дата рождения17.11.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1847
Отец: Рытовъ Михаилъ
Мать: Рытова Александра
Рождение ребёнка
22.04.1878
Сын: Рытовъ Георгій
Мать ребёнка: Рытова Пелагѣя
Рождение ребёнка
16.02.1880
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Рытова Пелагѣя
Рождение ребёнка
18.06.1882
Сын: Рытовъ Меѳодій
Мать ребёнка: Рытова Пелагѣя
Рождение ребёнка
10.11.1884
Сын: Рытовъ Романъ
Мать ребёнка: Рытова Пелагѣя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рытова Пелагѣя