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Рытовъ Григорій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.11.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1847

Отец: Рытовъ Михаилъ

Мать: Рытова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1878

Сын: Рытовъ Георгій

Мать ребёнка: Рытова Пелагѣя

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1880

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Рытова Пелагѣя

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.06.1882

Сын: Рытовъ Меѳодій

Мать ребёнка: Рытова Пелагѣя

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.11.1884

Сын: Рытовъ Романъ

Мать ребёнка: Рытова Пелагѣя

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рытова Пелагѣя

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