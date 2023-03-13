Колбанова (из непомнящих родство) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбанова (из непомнящих родство) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Петръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1784

Дочь: Гордеева Фекла

Отец ребёнка: Колбановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Колбановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Колбановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1788

Сын: Колбановъ Козма

Отец ребёнка: Колбановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Колбановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Колбановъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Колбановъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1802

Дочь: Батанина Ирина

Отец ребёнка: Колбановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбановъ Александръ

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