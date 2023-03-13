Колбанова (из непомнящих родство) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Петръ
Рождение ребёнка
25.09.1784
Дочь: Гордеева Фекла
Отец ребёнка: Колбановъ Александръ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Колбановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Колбановъ Александръ
Рождение ребёнка
10.10.1788
Сын: Колбановъ Козма
Отец ребёнка: Колбановъ Александръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Колбановъ Александръ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Колбановъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбановъ Александръ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Колбановъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбановъ Александръ
Рождение ребёнка
14.04.1802
Дочь: Батанина Ирина
Отец ребёнка: Колбановъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колбановъ Александръ