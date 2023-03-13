Колбанова Фекла Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбанова Фекла Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Перехватова Прасковья

Отец ребёнка: Колбановъ Юда

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Баканова Ирина

Отец ребёнка: Колбановъ Юда

Рождение ребёнка
1761

Сын: Колбановъ Василий

Отец ребёнка: Колбановъ Юда

Рождение ребёнка
1764

Сын: Колбановъ Александръ

Отец ребёнка: Колбановъ Юда

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кувшинова Авдотья

Отец ребёнка: Колбановъ Юда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбановъ Юда

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