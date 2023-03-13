Колбанова Фекла Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Перехватова Прасковья
Отец ребёнка: Колбановъ Юда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Баканова Ирина
Отец ребёнка: Колбановъ Юда
Рождение ребёнка
1761
Сын: Колбановъ Василий
Отец ребёнка: Колбановъ Юда
Рождение ребёнка
1764
Сын: Колбановъ Александръ
Отец ребёнка: Колбановъ Юда
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кувшинова Авдотья
Отец ребёнка: Колбановъ Юда
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колбановъ Юда