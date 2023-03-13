Баканова (Колбанова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Колбанова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Колбановъ Юда

Мать: Колбанова Фекла Степанова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Миногина Прасковья

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Юрина Аксинья

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бакановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1784

Дочь: Панфилова, Шибаева Анна

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кривенкова Катерина

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бакановъ Василий

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1788

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бакановъ Семенъ

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Бакановъ Григорий

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Гудомарова Лукерья

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бакановъ Василий

Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Яковъ

Смерть
1831
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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