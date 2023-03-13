Баканова (Колбанова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Колбановъ Юда
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Миногина Прасковья
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Юрина Аксинья
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бакановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.12.1784
Дочь: Панфилова, Шибаева Анна
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кривенкова Катерина
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бакановъ Василий
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.05.1788
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бакановъ Семенъ
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Бакановъ Григорий
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Гудомарова Лукерья
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бакановъ Василий
Отец ребёнка: Бакановъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Яковъ
Смерть
1831
Причина смерти: отъ холеры