Миногина (Баканова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Бакановъ Яковъ
Мать: Баканова Ирина
Рождение ребёнка
1798
Сын: Миногинъ Андрей
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Миногинъ Николай
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Миногинъ Федоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Серкова Александра
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.01.1816
Сын: Миногинъ Тимофей
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.10.1817
Сын: Миногинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Бракосочетание
03.02.1896
Муж: Миногинъ Иванъ