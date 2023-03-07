Миногина (Баканова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Баканова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Бакановъ Яковъ

Мать: Баканова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Миногинъ Андрей

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Миногинъ Николай

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Миногинъ Федоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Серкова Александра

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1816

Сын: Миногинъ Тимофей

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1817

Сын: Миногинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1896

Муж: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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