Миногинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Миногинъ Сергей
Мать: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Миногинъ Андрей
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Миногинъ Николай
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Миногинъ Федоръ
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Серкова Александра
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
21.01.1816
Сын: Миногинъ Тимофей
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
16.10.1817
Сын: Миногинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Смерть
1820
Бракосочетание
03.02.1896
Жена: Миногина Прасковья