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Миногинъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Миногинъ Сергей

Мать: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Миногинъ Андрей

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Миногинъ Николай

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Миногинъ Федоръ

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Серкова Александра

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1816

Сын: Миногинъ Тимофей

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1817

Сын: Миногинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1820
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1896

Жена: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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