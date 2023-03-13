Миногинъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногинъ Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Миногинъ Федоръ

Мать: Миногина Алёна Федорова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Колкотина Анна

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1784

Дочь: Миногина Евдокия

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1800

Дочь: Самарина Афимья

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1804

Дочь: Миногина Василиса

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1814

Сын: Миногинъ Евстафий

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ляпкина Прасковія

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Агрофена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Авдотья

Смерть
1824
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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