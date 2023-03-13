Миногинъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Миногинъ Федоръ
Мать: Миногина Алёна Федорова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Колкотина Анна
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
1777
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
04.08.1784
Дочь: Миногина Евдокия
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
1796
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
14.07.1800
Дочь: Самарина Афимья
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
07.08.1804
Дочь: Миногина Василиса
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
19.09.1814
Сын: Миногинъ Евстафий
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ляпкина Прасковія
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Авдотья
Смерть
1824