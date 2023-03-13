Миногина Алёна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина Алёна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Миногинъ Прокофий

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Рождение ребёнка
1752

Сын: Миногинъ Сергей

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Федоръ

Смерть
1792
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