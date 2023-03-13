Миногина Алёна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Миногинъ Прокофий
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Миногинъ Сергей
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Федоръ
Смерть
1792