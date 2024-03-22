Миногинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти12.06.1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Миногинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Миногина Алёна Федорова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Алёна Федорова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Алёна Федорова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Миногинъ Прокофий
Мать ребёнка: Миногина Алёна Федорова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Миногинъ Сергей
Мать ребёнка: Миногина Алёна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Алёна Федорова
Смерть
12.06.1787
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан