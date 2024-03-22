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Миногинъ Федоръ

Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1709

Дата смерти

12.06.1787

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Миногинъ Тимофей

Мать: не указана

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1738

Сын: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Алёна Федорова

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Алёна Федорова

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Алёна Федорова

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Миногинъ Прокофий

Мать ребёнка: Миногина Алёна Федорова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Миногинъ Сергей

Мать ребёнка: Миногина Алёна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Алёна Федорова

Смерть
12.06.1787
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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