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Миногинъ Иванъ

Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1743

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Миногинъ Федоръ

Мать: Миногина Алёна Федорова

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Мыногинъ Федосей

Мать ребёнка: Миногина Аксинья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мамыкина Марья

Мать ребёнка: Миногина Аксинья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Миногина Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Мыногинъ Николай

Мать ребёнка: Миногина Аксинья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Аксинья Иванова

Смерть
1794
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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