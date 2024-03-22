Миногинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Миногинъ Федоръ
Мать: Миногина Алёна Федорова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мыногинъ Федосей
Мать ребёнка: Миногина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мамыкина Марья
Мать ребёнка: Миногина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Миногина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мыногинъ Николай
Мать ребёнка: Миногина Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Аксинья Иванова
Смерть
1794