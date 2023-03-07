Мамыкина (Миногина???) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Миногина???) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Дата смерти

05.05.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Миногинъ Иванъ

Мать: Миногина Аксинья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Мамыкинъ Никита

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Мамыкинъ Андрей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Мамыкинъ Яковъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1805

Дочь: Бурзянцева Агафья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
09.05.1808

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Мамыкинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
12.06.1815

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Михаилъ

Смерть
05.05.1853
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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