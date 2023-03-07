Мамыкина (Миногина???) Марья
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти05.05.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Миногинъ Иванъ
Мать: Миногина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Мамыкинъ Никита
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мамыкинъ Андрей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мамыкинъ Яковъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
07.02.1805
Дочь: Бурзянцева Агафья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.05.1808
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Мамыкинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
12.06.1815
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Михаилъ
Смерть
05.05.1853