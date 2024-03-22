Бурзянцева (Мамыкина) Агафья
Место рождения
Дата рождения07.02.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1805
Отец: Мамыкинъ Михаилъ
Мать: Мамыкина Марья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бурзянцевъ Афонасий
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Потешина Матрена
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Рождение ребёнка
25.02.1834
Дочь: Десяткова Авдотья
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Рождение ребёнка
?.02.1838
Сын: Бурзянцевъ Всеволодъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Рождение ребёнка
13.03.1840
Сын: Бурзянцевъ Венедиктъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Рождение ребёнка
05.12.1841
Сын: Бурзянцевъ Николай
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Рождение ребёнка
12.07.1844
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Рождение ребёнка
29.12.1845
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Рождение ребёнка
26.03.1848
Сын: Бурзянцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбанова Марья
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурзянцевъ Андрей