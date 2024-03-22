Бурзянцева (Мамыкина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Мамыкина) Агафья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.02.1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1805

Отец: Мамыкинъ Михаилъ

Мать: Мамыкина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бурзянцевъ Афонасий

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Потешина Матрена

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1834

Дочь: Десяткова Авдотья

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1838

Сын: Бурзянцевъ Всеволодъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1840

Сын: Бурзянцевъ Венедиктъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1841

Сын: Бурзянцевъ Николай

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1844

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1845

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1848

Сын: Бурзянцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбанова Марья

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурзянцевъ Андрей

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