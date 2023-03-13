Колбанова (Бурзянцева) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бурзянцевъ Андрей
Мать: Бурзянцева Агафья
Бракосочетание
10.10.1848
Муж: Колбановъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.09.1849
Дочь: Колбанова Любовь
Отец ребёнка: Колбановъ Федоръ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Колбанова Надежда
Отец ребёнка: Колбановъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.08.1853
Сын: Колбановъ Матвей
Отец ребёнка: Колбановъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.05.1856
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Колбановъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.08.1861
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Колбановъ Федоръ