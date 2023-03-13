Колбанова (Бурзянцева) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбанова (Бурзянцева) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурзянцевъ Андрей

Мать: Бурзянцева Агафья

Бракосочетание
10.10.1848

Муж: Колбановъ Федоръ

Рождение ребёнка
15.09.1849

Дочь: Колбанова Любовь

Отец ребёнка: Колбановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Колбанова Надежда

Отец ребёнка: Колбановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1853

Сын: Колбановъ Матвей

Отец ребёнка: Колбановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1856

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Колбановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1861

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Колбановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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