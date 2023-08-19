Колбановъ Матвей
Место рождения
Дата рождения03.08.1853
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1853
Отец: Колбановъ Федоръ
Мать: Колбанова Марья
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шорохова Пелагея
Мать ребёнка: Колбанова Анастасия Аввакумова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Колбанова Анастасия Аввакумова
Рождение ребёнка
29.09.1891
Сын: Колбановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Колбанова Анастасия Аввакумова
Рождение ребёнка
04.01.1894
Сын: Колбановъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Колбанова Анастасия Аввакумова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колбанова Анастасия Аввакумова
Бракосочетание
Неизвестно