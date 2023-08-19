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Колбановъ Матвей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1853

Отец: Колбановъ Федоръ

Мать: Колбанова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шорохова Пелагея

Мать ребёнка: Колбанова Анастасия Аввакумова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Колбановъ Константинъ

Мать ребёнка: Колбанова Анастасия Аввакумова

Рождение ребёнка
29.09.1891

Сын: Колбановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Колбанова Анастасия Аввакумова

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1894

Сын: Колбановъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Колбанова Анастасия Аввакумова

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колбанова Анастасия Аввакумова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбанова Анастасия Аввакумова

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