Шорохова (Колбанова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Колбановъ Матвей
Бракосочетание
17.01.1900
Муж: Шороховъ Дмитрий
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1900
Сын: Шороховъ Петръ
Отец ребёнка: Шороховъ Дмитрий
Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан