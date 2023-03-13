Шорохова (Колбанова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Колбанова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Колбановъ Матвей

Мать: Колбанова Анастасия Аввакумова

Бракосочетание
17.01.1900

Муж: Шороховъ Дмитрий

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1900

Сын: Шороховъ Петръ

Отец ребёнка: Шороховъ Дмитрий

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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