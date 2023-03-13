Шороховъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шороховъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шороховъ Иванъ

Мать: Шорохова Александра

Бракосочетание
17.01.1900

Жена: Шорохова Пелагея

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1900

Сын: Шороховъ Петръ

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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