Шороховъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Шороховъ Иванъ
Мать: Шорохова Александра
Бракосочетание
17.01.1900
Жена: Шорохова Пелагея
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1900
Сын: Шороховъ Петръ
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея
Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан