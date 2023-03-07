Шороховъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения11.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1858
Отец: Шороховъ-Горшковъ Матвей
Мать: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
21.07.1879
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шорохова Александра
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шороховъ Дмитрий
Мать ребёнка: Шорохова Александра
Рождение ребёнка
23.02.1884
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Шорохова Александра
Рождение ребёнка
13.03.1888
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Шорохова Александра
Рождение ребёнка
30.03.1890
Сын: Шороховъ Никита
Мать ребёнка: Шорохова Александра
Рождение ребёнка
20.12.1892
Сын: Шороховъ Иосифъ
Мать ребёнка: Шорохова Александра
Рождение ребёнка
10.05.1895
Сын: Шороховъ Константинъ
Мать ребёнка: Шорохова Александра