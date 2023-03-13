Шорохова (Цыганова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Цыганова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1836

Отец: Цыгановъ Иванъ

Мать: Цыганова (Черемухина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шороховъ Кузьма

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Бракосочетание
09.09.1856

Муж: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Рождение ребёнка
11.05.1858

Сын: Шороховъ Иванъ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1860

Дочь: (Шорохова) Прасковья

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1863

Дочь: Бычкова (Шорохова) Евдокия

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1865

Дочь: Грызлова (Шорохова) Акулина

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1867

Сын: Шороховъ Андрей

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Шороховъ Иванъ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1875

Сын: Шороховъ Иванъ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шороховъ Николай

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей

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