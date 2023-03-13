Шорохова (Цыганова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1836
Отец: Цыгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шороховъ Кузьма
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей
Бракосочетание
09.09.1856
Рождение ребёнка
11.05.1858
Рождение ребёнка
13.10.1860
Дочь: (Шорохова) Прасковья
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей
Рождение ребёнка
22.02.1863
Дочь: Бычкова (Шорохова) Евдокия
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей
Рождение ребёнка
10.06.1865
Дочь: Грызлова (Шорохова) Акулина
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей
Рождение ребёнка
01.07.1867
Сын: Шороховъ Андрей
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей
Рождение ребёнка
01.05.1873
Рождение ребёнка
11.09.1875
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шороховъ Николай
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Матвей