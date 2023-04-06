Бычкова (Шорохова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения22.02.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1863
Отец: Шороховъ-Горшковъ Матвей
Мать: Шорохова Евдокия
Бракосочетание
07.02.1883
Муж: Бычковъ Михаилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1883
Сын: Бычковъ Василий
Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бычкова Матрена
Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.05.1890
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.10.1892
Дочь: Бычкова Анастасия
Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
15.05.1895
Дочь: Бычкова Елена
Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.09.1899
Сын: Бычковъ Никита
Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ