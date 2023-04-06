Бычкова (Шорохова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Шорохова) Евдокия

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.02.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1863

Отец: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Мать: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1883

Муж: Бычковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Бычковъ Василий

Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бычкова Матрена

Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
03.05.1890

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1892

Дочь: Бычкова Анастасия

Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1895

Дочь: Бычкова Елена

Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1899

Сын: Бычковъ Никита

Отец ребёнка: Бычковъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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