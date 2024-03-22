Бычковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения26.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1861
Отец: Бычковъ Прокопій
Мать: Бычкова Прасковья
Бракосочетание
07.02.1883
Жена: Бычкова Евдокия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1883
Сын: Бычковъ Василий
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бычкова Матрена
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия
Рождение ребёнка
03.05.1890
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия
Рождение ребёнка
20.10.1892
Дочь: Бычкова Анастасия
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия
Рождение ребёнка
15.05.1895
Дочь: Бычкова Елена
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия
Рождение ребёнка
10.09.1899
Сын: Бычковъ Никита
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия