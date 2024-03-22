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Бычковъ Михаилъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1861

Отец: Бычковъ Прокопій

Мать: Бычкова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1883

Жена: Бычкова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Бычковъ Василий

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бычкова Матрена

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия

Рождение ребёнка
03.05.1890

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1892

Дочь: Бычкова Анастасия

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1895

Дочь: Бычкова Елена

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1899

Сын: Бычковъ Никита

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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