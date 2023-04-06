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Бычковъ Прокопій

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.02.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1840

Отец: Бычковъ Иванъ

Мать: Бычкова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1861

Жена: Бычкова Прасковья

Рождение ребёнка
26.10.1861

Сын: Бычковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Деулина Василиса

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья

Рождение ребёнка
18.05.1872

Сын: Бычковъ Петръ

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1874

Сын: Бычковъ Спиридонъ

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бычковъ Федоръ

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья

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