Бычковъ Прокопій
Место рождения
Дата рождения25.02.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1840
Отец: Бычковъ Иванъ
Мать: Бычкова Татьяна
Бракосочетание
12.02.1861
Жена: Бычкова Прасковья
Рождение ребёнка
26.10.1861
Сын: Бычковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Деулина Василиса
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья
Рождение ребёнка
18.05.1872
Сын: Бычковъ Петръ
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья
Рождение ребёнка
07.12.1874
Сын: Бычковъ Спиридонъ
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бычковъ Федоръ
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья