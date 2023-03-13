Бычковъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Бычковъ Прокопій
Мать: Бычкова Прасковья
Бракосочетание
30.01.1898
Жена: Бычкова Стефанида
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1898
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Бычкова Стефанида
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Цыганова Анастасия
Мать ребёнка: Бычкова Стефанида