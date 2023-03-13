Бычковъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычковъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Бычковъ Прокопій

Мать: Бычкова Прасковья

Бракосочетание
30.01.1898

Жена: Бычкова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1898

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Бычкова Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Цыганова Анастасия

Мать ребёнка: Бычкова Стефанида

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