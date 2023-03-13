Бычкова (Грызловъ) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Грызловъ Петръ
Мать: Грызлова Агриппина
Бракосочетание
30.01.1898
Муж: Бычковъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1898
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бычковъ Федоръ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Цыганова Анастасия
Отец ребёнка: Бычковъ Федоръ