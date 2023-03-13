Бычкова (Грызловъ) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Грызловъ) Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Грызловъ Петръ

Мать: Грызлова Агриппина

Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Бычковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1898

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бычковъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Цыганова Анастасия

Отец ребёнка: Бычковъ Федоръ

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