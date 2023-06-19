Грызлова (Валявина) Агриппина
Место рождения
Дата рождения07.06.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1862
Отец: Валявинъ Дмитрій
Мать: Валявина Климова Агаѳія
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Бычкова Стефанида
Отец ребёнка: Грызловъ Петръ
Рождение ребёнка
21.10.1883
Сын: Грызлова Прасковья
Отец ребёнка: Грызловъ Петръ
Рождение ребёнка
?.02.1888
Сын: Грызловъ Никифоръ
Отец ребёнка: Грызловъ Петръ
Рождение ребёнка
08.06.1890
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Грызловъ Петръ
Рождение ребёнка
15.11.1892
Дочь: Грызлова Екатерина
Отец ребёнка: Грызловъ Петръ
Рождение ребёнка
15.11.1892
Сын: Грызловъ Матвей
Отец ребёнка: Грызловъ Петръ
Рождение ребёнка
01.04.1895
Дочь: Грызлова Мария Ефимъ
Отец ребёнка: Грызловъ Петръ
Рождение ребёнка
11.03.1896
Сын: Грызловъ Алексей
Отец ребёнка: Грызловъ Петръ
Рождение ребёнка
29.06.1897
Сын: Грызловъ Павелъ
Отец ребёнка: Грызловъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грызловъ Петръ