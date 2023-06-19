Грызлова (Валявина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызлова (Валявина) Агриппина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.06.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1862

Отец: Валявинъ Дмитрій

Мать: Валявина Климова Агаѳія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Бычкова Стефанида

Отец ребёнка: Грызловъ Петръ

Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Грызлова Прасковья

Отец ребёнка: Грызловъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1888

Сын: Грызловъ Никифоръ

Отец ребёнка: Грызловъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1890

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Грызловъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1892

Дочь: Грызлова Екатерина

Отец ребёнка: Грызловъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1892

Сын: Грызловъ Матвей

Отец ребёнка: Грызловъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1895

Дочь: Грызлова Мария Ефимъ

Отец ребёнка: Грызловъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1896

Сын: Грызловъ Алексей

Отец ребёнка: Грызловъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1897

Сын: Грызловъ Павелъ

Отец ребёнка: Грызловъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грызловъ Петръ