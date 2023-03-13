Цыганова (Бычкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Бычкова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

22.08.1979

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бычковъ Федоръ

Мать: Бычкова Стефанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыгановъ Михаилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыгановъ Михаилъ

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1979
Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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