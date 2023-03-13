Цыганова (Бычкова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти22.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Бычковъ Федоръ
Мать: Бычкова Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыгановъ Михаилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыгановъ Михаилъ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1979
Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан