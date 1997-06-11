Цыгановъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти11.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Цыгановъ Сидоръ
Мать: Цыганова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыганова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыганова Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1997
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан