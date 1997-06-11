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Цыгановъ Михаилъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1908

Дата смерти

11.06.1997

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Цыгановъ Сидоръ

Мать: Цыганова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыганова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыганова Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1997
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
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